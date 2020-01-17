В Україні зросли протестні настрої. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n132230-protestni-nastroyi-v-ukrayini-zrosly-socopytuvannya-infografika.html

Ракурс

В Україні зросли протестні настрої, станом на грудень 2019 року в акціях соціального протесту готові брати участь 48% дорослих жителів України.

Це на 4% більше, ніж у 2018 році. Рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс з 43% в грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року. Про це 17 січня повідомляється у звіті щодо опитування Київського міжнародного інституту соціології.

За інформацією соціологів, протестні настрої в Україні зростають в останні два роки — до 44% у 2018 році та 48% у 2019 році. Наголошується, що воно пов’язане в основному зі зростанням готовність взяти участь у виборах.

У виборчій компанії, як формі соціального протесту, готові взяти участь 34% опитаних, а збирати підписи з колективними відозвами погодилися б 16% респондентів. Ще 11% українців готові мітингувати та брати участь у демонстраціях.

В акціях протесту найменше бажання мітингувати у мешканців західних областей — не готові до мітингів 61% громадян. У східних регіонах спостерігається найвищий рівень готовності до участі в акціях протесту й лише 39% не готові до демонстрацій. У центральних та південних регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 46% та 45% відповідно).

Нагадаємо, проведене в грудні 2019 року опитування показало, що рівень задоволеності роботою Зеленського виріс із 53% до 62%. Із 33% до 25% поменшало тих, хто невдоволений діяльністю Зеленського на посаді президента.