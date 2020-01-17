Корупція в Україні: близькі до Авакова бізнесмени з порушенням отримали дозвіл копати золото, фото — "5 канал"

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Восени 2019 року компанії «Ліра Майн Мінералз» і «Таурус Інфініті», які пов’язані з оточенням керівника МВС Арсена Авакова, отримали від Держгеонадр спеціальні дозволи на видобуток танталу і золота в Кіровоградській області, порушивши при цьому процедуру подачі документів.

Про це повідомляється у розслідуванні «Золото для «аваківських»?", яке провели «Радіо Свобода» і телеканалу «UA:Перший».

Поклади золота й танталу на Кіровоградщині відкрили ще за часів СРСР. Впродовж кількох десятиліть вони лишалися занедбаними й закинутими. У вересні 2019 року дві компанії отримали спецдозвіл на їхню розробку, навіть попри незгоду тамтешньої облради.

Журналісти стверджують, що дозвіл на розробку коштовних руд у Клинцівському золотому родовищі та на ділянці танталових руд родовища Мостове підприємства, яких пов’язують із оточенням Авакова, отримали із порушенням процедури.

У Державну службу геології й надр «Таурус Інфініті» і «Ліра Майн Мінералз» звернулися 1 та 3 липня 2019 року. Разом із заявами підприємства не подали повного пакета документів. Зокрема, фірми звернулися за дозволом, не надаючи звітів щодо впливу виробництва на довкілля, а також про громадське обговорення проекту. Згодом ці компанії все ж зустрілися із людьми, які мешкають поблизу родовищ, але запросили на зустріч не всіх охочих мешканців.

В Держгеонадрах відповіли, що зареєстрували заяви ще до 6 липня, коли набрали чинності зміни до порядку подачі документу. Вони дозволяли долучати документи після реєстрації. Утім, опитані журналістами юристи стверджують, що таке рішення не відповідає нормам закону і судовій практиці.

Співзасновниками «Таурус Інфініті» і «Ліра Майн Мінералз» є Олександр Настенко та Віталій Якименко. Цих осіб пов’язують з оточенням міністра Авакова, наприклад, Ігорем Котвіцьким. «Схеми» з’ясували, що син Віталія Якименка, співзасновника компаній, які хочуть копати золото і тантал на Кіровоградщині, є нардепом від «Слуги народу». Павло Якименко входить до Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Прес-служба Арсена Авакова заперечила зв’язок міністра зі співзасновниками компаній.