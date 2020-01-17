Коррупция в Украине: близкие к Авакову бизнесмены с нарушением получили разрешение копать золото, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/n132229-blizkie-k-avakovu-biznesmeny-s-narusheniem-poluchili-razreshenie-kopat-zoloto-na-kirovgradschine.html

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Осенью 2019 года компании «Лира Майн Минералз» и «Таурус Инфинити», связанные с окружением главы МВД Арсена Авакова, получили от Госгеонадр специальные разрешения на добычу тантала и золота в Кировоградской области, нарушив при этом процедуру подачи документов.

Об этом сообщается в расследовании «Золото для «аваковских»?", которое провели «Радио Свобода» и телеканал «UA:Первый».

Залежи золота и тантала в Кировоградской области открыли еще во времена СССР. В течение нескольких десятилетий они оставались заброшенными. В сентябре 2019 года две компании получили специальное разрешение на их разработку, даже несмотря на несогласие местного облсовета.

Журналисты утверждают, что разрешение на разработку ценных руд в Клинцовском золотом месторождении и на участке танталовых руд месторождения Мостовое предприятия, которые связывают с окружением Авакова, получили с нарушением процедуры.

В Государственную службу геологии и недр «Таурус Инфинити» и «Лира Майн Минералз» обратились 1 и 3 июля 2019 года. Вместе с заявлениями предприятия не подали полного пакета документов. В частности, фирмы обратились за разрешением, не подавая отчеты о влиянии производства на окружающую среду, а также об общественном обсуждении проекта. Впоследствии эти компании все же встретились с людьми, которые живут вблизи месторождений, но пригласили на встречу не всех желающих.

В Госгеонедрах ответили, что зарегистрировали заявления еще до 6 июля, когда вступили в силу изменения в порядок подачи документов. Они разрешали доносить документы после регистрации. Впрочем, опрошенные журналистами юристы утверждают, что такое решение не соответствует нормам закона и судебной практике.

Соучредителями «Таурус Инфинити» и «Лира Майн Минералз» является Александр Настенко и Виталий Якименко. Эти лица связывают с окружением министра Авакова, например, Игорем Котвицким. «Схемы» выяснили, что сын Виталия Якименко, соучредителя компаний, которые хотят копать золото и тантал в Кировоградской области, является нардепом от «Слуги народа». Павел Якименко входит в Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Пресс-служба Арсена Авакова не подтвердила связь министра с соучредителями компаний.