Священник Владимир Гелета. Фото: Еспресо.TV

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Священник УПЦ МП из села Жидычин на Волыни Владимир Гелета, который ранее стрелял в людей, совершил очередное преступление. Сегодняшней ночью «слуга божий» незаконно проник на территорию храмового комплекса Свято-Николаевской церкви, воспользовавшись лестницей, он через окно попал в помещение колокольни и попытался вынести церковные предметы.

Данный храмовый комплекс находится в постоянном пользовании религиозной общины Святителя Николая Чудотворца Православной Церкви Украины села Жидычин, сообщает «Монашество Волыни» в Facebook.

Охрана храма зафиксировала незаконное проникновение священника в колокольню и вызвала полицейских. До прибытия правоохранителей священник пытался выбить двери и угрожал охранникам, используя нецензурную лексику.

Когда священник увидел прибывших полицейских, он решил совершить побег, выпрыгнув со второго этажа колокольни. В результате прыжка священник сломал себе ногу. Полицейские оказали потерпевшему первую медицинскую помощь до прибытия кареты скорой помощи.

По факту незаконного проникновения в храм полицейскими были составлены соответствующие протоколы и опрошены свидетели.

Гелета в больнице заявил, что сломал ногу у себя дома.