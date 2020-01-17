Стрелявший в людей священник УПЦ МП хотел ограбить храм и сломал ногу при побеге (ВИДЕО)https://racurs.ua/n132228-strelyavshiy-v-ludey-svyaschennik-upc-mp-hotel-ograbit-hram-i-slomal-nogu-pri-pobege-video.htmlРакурс
Священник УПЦ МП из села Жидычин на Волыни Владимир Гелета, который ранее стрелял в людей, совершил очередное преступление. Сегодняшней ночью «слуга божий» незаконно проник на территорию храмового комплекса Свято-Николаевской церкви, воспользовавшись лестницей, он через окно попал в помещение колокольни и попытался вынести церковные предметы.
Данный храмовый комплекс находится в постоянном пользовании религиозной общины Святителя Николая Чудотворца Православной Церкви Украины села Жидычин, сообщает «Монашество Волыни» в Facebook.
Охрана храма зафиксировала незаконное проникновение священника в колокольню и вызвала полицейских. До прибытия правоохранителей священник пытался выбить двери и угрожал охранникам, используя нецензурную лексику.
Когда священник увидел прибывших полицейских, он решил совершить побег, выпрыгнув со второго этажа колокольни. В результате прыжка священник сломал себе ногу. Полицейские оказали потерпевшему первую медицинскую помощь до прибытия кареты скорой помощи.
По факту незаконного проникновения в храм полицейскими были составлены соответствующие протоколы и опрошены свидетели.
Гелета в больнице заявил, что сломал ногу у себя дома.