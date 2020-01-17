СБУ обыскивает местный аэропорт в Запорожье. Фото: delo.ua

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Обыски в международном аэропорту Запорожья, находящегося в коммунальной собственности города, осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины.

Следственно-оперативные действия касаются уголовного производства, которое открыли еще в 2015 году против тогдашнего руководства аэропорта. Об этом 17 января заявил директор департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Валерий Зломинога, сообщает «Радіо Свобода».

Однако данное дело вызывает больше вопросов, чем ответов, потому что события, о которых идет речь в постановлении об обыске имели место в 2017 году, а дело возбуждено еще в 2015 году… Там целый перечень статей: 191, 364, 366. Однако это мало о чем говорит, потому что нужно знать события, что именно инкриминируют руководству, что было на то время, — отметил он.

Представитель мэрии добавил, что обыск происходит в законном русле без каких-либо нарушений или злоупотреблений с любой стороны. Заверил, что следственные действия не повлияли на режим работы аэропорта и он работает в штатном режиме, без задержки рейсов.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что у председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Сергея Верланова осуществлялся обыск. Также силовики устроили следственные действия в налоговых службах ряда областей.