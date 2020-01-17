Новости спорта: Украинский клуб выгнал футболиста за вояж в Россию и фото на фоне символов РФ, фото — "Агробизнес"

https://racurs.ua/n132226-ukrainskiy-klub-vygnal-futbolista-za-voyaj-v-rossiu-i-foto-na-fone-simvolov-rf-foto.html

Ракурс

С форвардом Игорем Сикорским разорвал контракт клуб Первой лиги ФК «Агробизнес» (Волочиск). Команда из Хмельницкой области уволила игрока после его «демонстративного путешествия в Россию». Сикорский находился во время зимней паузы в Санкт-Петербурге и выложил в Инстаграм несколько фотографий на фоне символов российского самодержавия.

«Агробизнес», разрывая договор с Сикорским, сослался на пункт в соглашении, в котором говорится о том, что игрок обязан «всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации».

Когда в Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается. Сикорский дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь, — говорится в заявлении клуба.

В Волочиске напомнили, что пока футболист в экипировке «Агробизнеса» отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли.

На клубном сайте показали скриншот фото игрока в Инстаграм. Под фото из Санкт-Петербурга Сикорский ответил одному из фоловеров о том, что «он еще играет в „Агробизнесе“». Клуб на сайте подписал это фото: «Нет, уже не играешь».

В этом сезоне «Агробизнес» пока идет на четвертом месте в Первой лиге, а Сикорский в 18 матчах забил 8 голов. Ранее он играл в украинских клубах «Заря», «Сталь», «Гелиос», «Николаев», «Верес», «Горняк-Спорт», в латвийском «Даугавпилсе» и «Шейх Рассел» (Бангладеш)