«Спасибо вежливым людям»: украинский боксер Ломаченко опубликовал тренировки спецназа РФ, фото: instagram

https://racurs.ua/n131785-spasibo-vejlivym-ludyam-ukrainskiy-bokser-lomachenko-opublikoval-trenirovki-specnaza-rf.html

Ракурс

Василий Ломаченко, украинский боксер, гордится российским спецназом.

Он опубликовал видео на религиозную тематику. В его Instagram соответствующее сообщение прославляет «силу духа» Российской православной церкви.

На черно-белых кадрах с логотипом российского YouTube-канала «Корсунская пустынь» фигурируют российские спецназовцы. Они являются главными героями видео. На форме военных зафиксирован флаг РФ.

Спасибо за помощь в съемках вежливым людям, — говорится в конце видео.

В соцсетях негативно отреагировали на публикацию спортсмена. Некоторые сторонники и фанаты отметили, что шокированы симпатией Ломаченко к российским военным.

Все они не вызывают доверия. Религия — бизнес. Думай головой, Украинский боксер постит результат пропаганды. Почему он представляет Украину и живет здесь?, Армия РФ ждете тебя, вступай в наши ряды, — комментируют фоловеры.

Напомним, в декабре Ломаченко совершил паломничество в Иерусалим. Он принял участие в Божественной литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви.