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Ракурс
«Спасибо вежливым людям»: украинский боксер Ломаченко опубликовал тренировки спецназа РФ, фото: instagram

«Спасибо вежливым людям»: украинский боксер Ломаченко опубликовал видео тренировки спецназа РФ

9 янв 2020, 15:04
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Василий Ломаченко, украинский боксер, гордится российским спецназом.

Он опубликовал видео на религиозную тематику. В его Instagram соответствующее сообщение прославляет «силу духа» Российской православной церкви.

На черно-белых кадрах с логотипом российского YouTube-канала «Корсунская пустынь» фигурируют российские спецназовцы. Они являются главными героями видео. На форме военных зафиксирован флаг РФ.

Спасибо за помощь в съемках вежливым людям, — говорится в конце видео.

В соцсетях негативно отреагировали на публикацию спортсмена. Некоторые сторонники и фанаты отметили, что шокированы симпатией Ломаченко к российским военным.

Все они не вызывают доверия. Религия — бизнес. Думай головой, Украинский боксер постит результат пропаганды. Почему он представляет Украину и живет здесь?, Армия РФ ждете тебя, вступай в наши ряды, — комментируют фоловеры.

Напомним, в декабре Ломаченко совершил паломничество в Иерусалим. Он принял участие в Божественной литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви.

Источник: Ракурс


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