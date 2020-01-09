«Дякуємо ввічливим людям»: український боксер Ломаченко опублікував тренування спецназу РФ, фото: instagram

https://racurs.ua/ua/n131785-dyakuiemo-vvichlyvym-ludyam-ukrayinskyy-bokser-lomachenko-opublikuvav-trenuvannya-specnazu-rf.html

Ракурс

Василь Ломаченко, український боксер, пишається російським спецназом.

Він опублікував відео на релігійну тематику. В його Instagram повідомлення прославляє «силу духу» Російської православної церкви.

На чорно-білих кадрах з логотипом російського YouTube-каналу «Корсунська пустинь» фігурують російські спецпризначенці. Вони є головними героями відео. На формі військових помітний прапор РФ.

Дякуємо за допомогу знімання ввічливим людям, — йдеться наприкінці відео.

В соцмережах негативно відреагували на публікацію спортсмена. Деякі прихильники та фанати зазначили, що шоковані симпатією Ломаченка до російських військових.

Всі вони не викликають довіри. Релігія — бізнес. Думай головою, Український боксер постить результат пропаганди. Чому він представляє Україну і живе тут?, Армія РФ чекаєте на тебе, вступай до наших лав, — коментують фоловери.

Нагадаємо, у грудні Ломаченко здійснив паломництво до Єрусалиму. Він взяв участь у Божественній літургії в храмі Єрусалимської Православної Церкви.