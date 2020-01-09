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«Дякуємо ввічливим людям»: український боксер Ломаченко опублікував тренування спецназу РФ, фото: instagram
«Дякуємо ввічливим людям»: український боксер Ломаченко опублікував відео тренування спецназу РФhttps://racurs.ua/ua/n131785-dyakuiemo-vvichlyvym-ludyam-ukrayinskyy-bokser-lomachenko-opublikuvav-trenuvannya-specnazu-rf.htmlРакурс
Василь Ломаченко, український боксер, пишається російським спецназом.
Він опублікував відео на релігійну тематику. В його Instagram повідомлення прославляє «силу духу» Російської православної церкви.
На чорно-білих кадрах з логотипом російського YouTube-каналу «Корсунська пустинь» фігурують російські спецпризначенці. Вони є головними героями відео. На формі військових помітний прапор РФ.
Дякуємо за допомогу знімання ввічливим людям, — йдеться наприкінці відео.
В соцмережах негативно відреагували на публікацію спортсмена. Деякі прихильники та фанати зазначили, що шоковані симпатією Ломаченка до російських військових.
Всі вони не викликають довіри. Релігія — бізнес. Думай головою, Український боксер постить результат пропаганди. Чому він представляє Україну і живе тут?, Армія РФ чекаєте на тебе, вступай до наших лав, — коментують фоловери.
Нагадаємо, у грудні Ломаченко здійснив паломництво до Єрусалиму. Він взяв участь у Божественній літургії в храмі Єрусалимської Православної Церкви.
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