Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Дякуємо ввічливим людям»: український боксер Ломаченко опублікував тренування спецназу РФ, фото: instagram

«Дякуємо ввічливим людям»: український боксер Ломаченко опублікував відео тренування спецназу РФ

9 січ 2020, 15:04
999

Василь Ломаченко, український боксер, пишається російським спецназом.

Він опублікував відео на релігійну тематику. В його Instagram повідомлення прославляє «силу духу» Російської православної церкви.

На чорно-білих кадрах з логотипом російського YouTube-каналу «Корсунська пустинь» фігурують російські спецпризначенці. Вони є головними героями відео. На формі військових помітний прапор РФ.

Дякуємо за допомогу знімання ввічливим людям, — йдеться наприкінці відео.

В соцмережах негативно відреагували на публікацію спортсмена. Деякі прихильники та фанати зазначили, що шоковані симпатією Ломаченка до російських військових.

Всі вони не викликають довіри. Релігія — бізнес. Думай головою, Український боксер постить результат пропаганди. Чому він представляє Україну і живе тут?, Армія РФ чекаєте на тебе, вступай до наших лав, — коментують фоловери.

Нагадаємо, у грудні Ломаченко здійснив паломництво до Єрусалиму. Він взяв участь у Божественній літургії в храмі Єрусалимської Православної Церкви.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Суддю з Баришівки звільнили за рішення у справі лоукостера SkyUp

Суддю Баришівського райсуду Олену Литвиненко звільнили з посади. Таке рішення ухвалила Вища рада правосуддя, розглянувши рішення дисциплінарної палати. У червні 2019 року Баришівський райсуд призупинив дію ліцензії авіакомпанії SkyUp

Юридичні новини
18:25

Авіакатастрофа в Ірані: версії пілотів та міжнародних експертів (ФОТО)

Багато пілотів виключають людський фактор як чинник авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані. За їхніми словами, двигун може горіти понад півгодини і за цей час можна зробити два заходи на посадку. А в літаку перебувало троє досвідчених пілотів

Новини України
17:55