Сьогодні стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону. Фото: Громадське

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Четвертий етап Кубка світу з біатлону розпочинається в Обергофі (Німеччина) у четвер, 9 січня.

Змагання триватимуть до 12 січня на стадіоні Lotto Thuringen Arena am Rennsteig. За цей час буде проведено шість гонок: спринти, естафети і масові старти. Як повідомляє Федерація біатлону України, вже сьогодні відбудеться спринтерська гонка, в якій візьмуть участь п’ятеро українських спортсменок.

Змагання розпочнуться о 15.30 за Києвом. Юлія Джима бігтиме під номером шість, Валентина Семеренко — під номером 42. Під номером 51 та 57 відповідно бігтимуть Олена Підгрушна та Віта Семеренко. Анастасія Меркушина виступатиме під номером 90.

Також зазначається, що українська спортсменка Дар’я Блашко не братиме участі у змаганнях цього етапу через застуду.

Онлайн-трансляції змагань можна дивитися на телеканалах «UA:Перший» та Eurosport 1.

Згідно з розкладом, у п’ятницю, 10 січня, відбудеться спринтерська гонка серед чоловіків, а 11 січня — жіноча та чоловіча естафети. 12 січня заплановані масові старти.