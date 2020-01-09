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Ракурс
Сьогодні стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону. Фото: Громадське

Сьогодні стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону (ФОТО)

9 січ 2020, 14:37
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Четвертий етап Кубка світу з біатлону розпочинається в Обергофі (Німеччина) у четвер, 9 січня.

Змагання триватимуть до 12 січня на стадіоні Lotto Thuringen Arena am Rennsteig. За цей час буде проведено шість гонок: спринти, естафети і масові старти. Як повідомляє Федерація біатлону України, вже сьогодні відбудеться спринтерська гонка, в якій візьмуть участь п’ятеро українських спортсменок.

Змагання розпочнуться о 15.30 за Києвом. Юлія Джима бігтиме під номером шість, Валентина Семеренко — під номером 42. Під номером 51 та 57 відповідно бігтимуть Олена Підгрушна та Віта Семеренко. Анастасія Меркушина виступатиме під номером 90.

Фото: Юлія Джима, «Вікіпедія»

Фото: Валентина Семеренко, «Вікіпедія»

Фото: Олена Підгрушна, «Вікіпедія»

Фото: Віта Семеренко, 24СМИ

Фото: Анастасія Меркушина, «24 канал»

Також зазначається, що українська спортсменка Дар’я Блашко не братиме участі у змаганнях цього етапу через застуду.

Онлайн-трансляції змагань можна дивитися на телеканалах «UA:Перший» та Eurosport 1.

Згідно з розкладом, у п’ятницю, 10 січня, відбудеться спринтерська гонка серед чоловіків, а 11 січня — жіноча та чоловіча естафети. 12 січня заплановані масові старти.

Джерело: Ракурс


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