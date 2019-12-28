Спорт України — підсумки 2019 року. Фото: ФФУ

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Ракурс

Український спорт у 2019 році привчив вболівальника до перемог. «Синьо-жовті» раз по раз у різних видах спорту доводили, що є найкращими у світі. Збірна з футболу, Василь Ломаченко, Дарія Білодід, Ольга Харлан і Жан Беленюк підкорювали вершини і нагадували, що Україна — все ще спортивна держава, а у 2020 році на Олімпіаді в Токіо ми здатні піднятися на п’єдестал.

«Ракурс» пригадав чемпіонів року, водночас зауваживши фейли, які супроводжували перемоги українських спортсменів.

Молоді надії року серед спортсменів України: перемоги Білодід і Магучіх

Одна із зірок українського спорту у 2019 році — стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка у свої 18 років стала срібною призеркою дорослого чемпіонату світу (Катар). Ще зовсім юна легкоатлетка взяла на мундіалі висоту 2,04 метра — особистий рекорд Магучіх і світовий рекорд серед спортсменів віком до 20 років. 11-класниця з Дніпра у травні виграла й етап «Діамантової ліги», ставши наймолодшим переможцем цих змагань. Наприкінці року Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою світу за версією IAAF.

19-річна Дарія Білодід продовжила доводити, що вона — справжній діамант українського дзюдо. Спочатку Білодід виграла Європейські ігри у Мінську, а потім «українська кобра» (так ще називають Дарію) другий рік поспіль підтвердила своє звання чемпіонки світу.

Хуки року в українському спорті: перемоги і проросійські фейли Ломаченка та Усика

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик були в центрі уваги й у 2019 році. Ломаченко став найкращим боксером року від Всесвітньої боксерської ради. Рік Василь закінчив на другому місці в рейтингу найкращих боксерів планети за версією «Біблії боксу». У вересні спортсмен України, якого фанати називають Лома, виграв бій проти британця Люка Кемпбелла і став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC.

Усик у жовтні успішно дебютував у надважкій вазі, перемігши американця Чазза Візерспуна. Наразі в активі українця 17 перемог у 17 поєдинках (13 нокаутів).

Водночас не тільки завдяки перемогам на рингу ці спортсмени України потрапляли у фокус уваги ЗМІ. Усик, відомий підтримкою колишньої УПЦ МП, навесні розлютив фанатів публікацією відеоролика, присвяченого початку посту. Привітання православним він супроводив відео, на якому священник РПЦ розповідав, що кожен православний «повинен займатися боксом з дитинства та «бити в ріпу» тому, хто хоче образити жінку або дитину». Відео викликало обурення фоловерів спортсмена.

Ломаченко також контактував із церковниками УПЦ МП. У грудні він здійснив паломництво до Єрусалима і взяв участь у богослужінні з представниками цієї конфесії.

Крім того, боксер з Одещини, який мешкає нині у США, наразився на жорстку критику за слова про дружбу з росіянами. Він несподівано повідомив, що не готовий розірвати стосунки з друзями в Росії, бо вважає за доцільне відокремлювати український спорт від політики. Боксер зізнався, що у нього є друзі в РФ.

Призначення року в українському спорті: переобрання Бубки в IAAF

У вересні зіркового спортсмена України, легкоатлета Сергія Бубку переобрали на посаду віце-президента IAAF. Український стрибун із жердиною ще чотири роки перебуватиме у топ-5 керівників «королеви спорту» світу.

Водночас Бубка знову потрапив у гучний міжнародний корупційний скандал. Колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал заявив, що за підтримку заявки його міста при виборі столиці Олімпійських ігор 2016 почесні члени Міжнародного олімпійського комітету отримали від нього хабар. Кабрал назвав й прізвище Бубки. Раніше аналогічні обвинувачення прозвучали у французькій Le Monde. Бубка звернувся до комісій з етики МОК та IAAF та спростував всі звинувачення.

Контроверсії року в українському спорті: вихід збірної на Євро, пробите дно «Динамо» і порожні стадіони

Перемоги, якими керівництво Асоціації футболу України зможе парирувати всю ймовірну критику на свою адресу, здобула у році, що минає, національна збірна України. Андрію Шевченку та його італійській команді помічників вдалося неймовірне — блискуче виграти у чинних чемпіонів Європи португальців на чолі з Роналду та потужних сербів. Це вперше збірна потрапила у фінал ЧЄ напряму.

Найбільше провалів цього року було у «Динамо». Кияни навесні вкотре програли чемпіонат «Шахтарю» і ще у вересні фактично позбулися шансів виграти його у 2020 році. Зміна тренера (Олексій Михайличенко замість Олександра Хацкевича) завершилася провалом в єврокубках — «Динамо» не вийшло з дуже посередньої групи Ліги Європи. Кияни і їхній президент Ігор Суркіс фактично «пробили дно», що стало наслідком відсутності стратегії, помилок та занедбаності справ у клубі на ключових напрямах (селекція, робота з вболівальниками, самостійність роботи тренерів).

Інший темний аспект українського футболу — повільний хід реформ. «Гра мільйонів» все ще залишається грою мільйонів гривень і доларів, а не мільйонів громадян. Українці воліють не ходити на стадіони, де грають переважно команди, що є улюбленими іграшками багатіїв. Трибуни порожні, а в олігархічний футбол не вдається залучати гроші рекламодавців, які б інвестувалися у створення шоу.

Тішить загострення боротьби в Прем’єр-лізі за місце в першій шістці команд («Зоря», «Олександрія», «Десна») та небувалий ажіотаж за місце підвищитися у класі в першій лізі. Відразу шість команд пішли на перерву, щоб навесні розіграти між собою три місця, які дозволять вийти в УПЛ.

Олімпійські надії року серед спортсменів України: перемоги Верняєва, Романчука і Харлан

У передолімпійському році провідні зірки українського спорту радували перемогами. Гімнаст Олег Верняєв відновлювався після трьох операцій. Але при цьому Олег здобув «золото» на чемпіонаті світу у вправах на паралельних брусах, «бронзу» в опорному стрибку й у багатоборстві (перша така нагорода українців за часів незалежності).

Спортсменка України шаблістка Ольга Харлан перемогла цього року у фіналі чемпіонату Європи з фехтування, а також здобула вікторію й на світовій першості. Ольга учетверте в кар'єрі виграла перше місце у загальному заліку Кубка світу.

Інші вагомі сподівання у Токіо-2020 пов’язані з рівнянином Михайлом Романчуком. На чемпіонаті світу з плавання 23-річний спортсмен України на своїй улюбленій 1,5-кілометровій дистанції тільки трохи більш як секунду програв чемпіону. Рік Романчук закінчив блискучою перемогою на Кубку світу у Катарі. У «золотому» запливі на 1500 метрів вільним стилем Михайло став автором нового рекорду Кубка світу.

Історичні медалі року в українському спорті: Терлюга, Підручний, синхроністки та футбольна збірна U-20

Юніори з U-20 за потужної заробітчанської підтримки на трибунах у Польщі змогли виграти історичне «золото» світової першості. У фіналі хлопці Олександра Петракова перемогли Південну Корею з рахунком 3:1. Воротар Андрій Лунін став найкращим кіпером турніру, а Сергій Булеца здобув «срібний м’яч» за три голи та два результативних паси. Щоправда, мало хто з тріумфаторів юніорського мундіалю згодом засвітився у складах українських клубів…

Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу в категорії до 55 кг за всі часи. Одеситка виграла п’ять золотих нагород та одну срібну на турнірах Premier League, крім того, в активі української спортсменки — «срібло» та «бронза» з турнірів Series A.

Історичним стало й «золото» в українському біатлоні. У гонці переслідування на чемпіонаті світу тернополянин Дмитро Підручний двічі не влучив під час першої стрільби, але обігнав лідера світового біатлону норвежця Йоганнеса Бьо й виграв гонку. Ця нагорода стала першим «золотом» чоловіків на чемпіонатах світу.

Збірна з синхронного плавання (Марина і Владислава Алексіїви, Валерія Апрєлєва, Вероніка Гришко, Олександра Коваленко, Яна Нарєжна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно) також здобула перше «золото» за роки незалежності України на світовій першості в артистичному плаванні. Українські синхроністки виграли хайлайт, у якому 10 спортсменок за дві хвилини мусять продемонструвати обов'язкові акробатичні елементи.

Спортивний десант року: спортсмени України і функціонери в Раді

Літні позачергові вибори до Ради торкнулися й спорту. До парламенту від партії Зеленського зайшов Жан Беленюк — чемпіон світу, срібний призер Олімпійських ігор, борець греко-римського стилю; а також застрибнула Ольга Саладуха — легкоатлетка, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор у потрійному. Беленюк у вересні виграв чемпіонат світу з боротьби в Нур-Султані у ваговій категорії до 87 кг й через декілька днів заснув у Раді від втоми.

А от колишній президент ФФУ, підприємець і політик, віце-президент УЄФА (до 7 лютого 2019 року) Григорій Суркіс у Раду цього річ повернувся. До 2006 року він засідав у фракції Медведчука СДПУ(о). Нині зайшов у IX скликання від «Опозиційної платформи — За життя» і навіть став секретарем профільного, «спортивного» комітету. Брат Григорія Суркіса Ігор продовжує очолювати «Динамо».

«Шатдаун» року в українському спорті: припинення фінансування державних програм

Спортсмени України загалом дуже тепло сприйняли тотальну зміну влади у країні. Але були дещо спантеличені тим, що сталося наприкінці року. У грудні Кабмін призупинив частину бюджетних виплат. Казначейство фінансувало тільки зарплати, пенсії та соціальні платежі, й під «шатдаун» потрапив спорт.

При цьому уряд припинив фінансування програм, за якими збірники вже почали готуватися до Токіо-2020 й у грудні перебували на зборах. Національні федерації регбі, легкої атлетики, хокею та баскетболу обурилися й написали відкритого листа президентові. У Міністерстві культури, молоді та спорту вирішили з 2021 року фінансувати напряму елітних спортсменів, а не федерації. Топ-100 спортсменів буде визначатися відповідно до світового рейтингу. Аналогічно, за рейтинговою системою, кошти розподілятимуться і між видами спорту.

Шприц року: допінг-крах Росії

І насамкінець не можна не згадати про «досягнення» російських спортсменів.

«Російські спортсмени нарешті отримали дозвіл пити настоянку глоду і заїдати її мельдонієм. Це вони тепер робитимуть у вільний від олімпіад час», — такі глузування майоріли у коментарях після оголошення на початку грудня рішення Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) про дискваліфікацію РФ на чотири роки.

Росіяни догралися з допінгом і отримали бан на участь в Олімпіадах 2020 року (Токіо) та 2022 року (Пекін), а також на Чемпіонаті світу з футболу 2022 (Катар). У всіх цих змаганнях російські спортсмени братимуть участь під нейтральним прапором, якщо доведуть свою «чистоту».