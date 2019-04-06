Спорт на відкритому повітрі і жіноча психіка

https://racurs.ua/ua/2320-sport-na-vidkrytomu-povitri-korysnyy-dlya-jinochoyi-psyhiky-yakyy-naykraschyy.html

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Спорт корисний для здоров'я, а заняття спортом на відкритому повітрі є особливо корисними для жіночої психіки, доводять останні дослідження вчених.

Жінки, які регулярно здійснюють сплави на каяках або забіги на лижах, можуть похвалитися найвищим рівнем психічного благополуччя.

Британські психологи провели дослідження під назвою «Психічне благополуччя жінок при активному відпочинку», яке розглядає вплив спорту на відкритому повітрі на психічне здоров'я жінок. Його результати здивували самих фахівців, які проводили опитування.

Виходьте на свіже повітря

Вони опитали 2,7 тис. жінок з 44 країн у період з жовтня 2017 року по січень 2018 року. Всі опитані займаються екстремальними видами спорту і люблять активний відпочинок.

Учасницям, переважно у віці від 18 до 65 років, було поставлено запитання про те, як вони проводять час на свіжому повітрі і як це впливає на чотири головні складові їхнього психічного здоров'я: щастя, цінність, задоволеність життям і занепокоєння.

Початкові результати показали: 99% опитаних вважають, що перебування на відкритому повітрі чинить позитивний вплив на їхнє психічне благополуччя. Однак, що для багатьох може бути несподіванкою, результати також засвідчують: середній рівень психічного благополуччя серед усіх опитаних був нижчий за середній показник за статистикою Управління національної статистики Великої Британії для жінок.

Майже 92% жінок погодилися з тим, що заняття спортом на вулиці позитивно впливає на їхній фізичний стан, 73,5% — на самооцінку, 70,1% — на їхній погляд на життя і перспективи на майбутнє, 69% повністю згодні з тим, що на відкритому повітрі підвищилася їхня стійкість і здатність справлятися зі стресом.

Ще 67,3% повністю згодні з тим, що жіночі пригодницькі фільми надихають їх виходити на вулицю.

Що краще?

В опитуванні також розглядався вплив на жінок конкретних видів активного відпочинку на природі, з акцентом на 11 найпопулярніших екстремальних видів спорту: піший туризм, їзда на велосипеді, біг, виживання в дикій природі, плавання, скелелазіння, катання на байдарках, альпінізм, каное, лижі та серфінг.

Найбільш психічно благополучними виявилися жінки-каякери, їм трохи поступаються любительки лижного спорту.

За ними у шкалі психічного добробуту розмістилися ті, хто займається плаванням, велосипедним спортом, альпінізмом, серфінгом. Найбільш «нещасними» виявилися скелелазки, найспокійнішими — шанувальниці серфінгу.

Підготувала Ірина ГАРЧЕНКО