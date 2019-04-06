Спорт на открытом воздухе и женская психика

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Ракурс

Спорт полезен для здоровья, а занятия спортом на открытом воздухе особенно полезны для женской психики, доказывают последние исследования ученых.

Женщины, которые регулярно совершают сплавы на каяках или забеги на лыжах, могут похвастаться самым высоким уровнем психического благополучия.

Британские психологи провели исследование под названием «Психическое благополучие женщин при активном отдыхе», которое рассматривает влияние спорта на открытом воздухе на психическое здоровье женщин. Его результаты удивили самих специалистов, проводивших опрос.

Выходите на свежий воздух

Они опросили 2,7 тыс. женщин из 44 стран в период с октября 2017 года по январь 2018 года. Все опрошенные занимаются экстремальными видами спорта и любят активный отдых.

Участницам, в основном в возрасте от 18 до 65 лет, был задан вопрос о том, как они проводят время на свежем воздухе и как это влияет на четыре главных составляющих их психического благополучия: счастье, ценность, удовлетворенность жизнью и беспокойство.

Первоначальные результаты показали: 99% опрошенных считают, что пребывание на открытом воздухе оказывает положительное влияние на их психическое благополучие. Однако, что для многих может быть неожиданностью, результаты также показывают: средний уровень психического благополучия среди всех опрошенных был ниже, чем средний показатель по статистике Управления национальной статистики Великобритании для женщин.

Почти 92% женщин согласились с тем, что занятие спортом на улице положительно влияет на их физическое благополучие, 73,5% — на самооценку, 70,1%— на их взгляд на жизнь и перспективы на будущее, 69% полностью согласны с тем, что на открытом воздухе повысилась их устойчивость и способность справляться со стрессом.

Еще 67,3% полностью согласны с тем, что женские приключенческие фильмы вдохновляют их выходить на улицу.

Что лучше?

В опросе также рассматривалось влияние на женщин конкретных видов активного отдыха на природе, с акцентом на 11 самых популярных экстремальных видов спорта: пеший туризм, езда на велосипеде, бег, выживание в дикой природе, плавание, скалолазание, катание на байдарках, альпинизм, каноэ, лыжи и серфинг.

Самыми психически благополучными оказались женщины-каякеры, им немного уступают любительницы лыжного спорта.

За ними в шкале психической благополучности разместились те, кто занимается плаваньем, велосипедным спортом, альпинизмом, серфингом. Самыми «несчастными» оказались скалолазки, самыми спокойными — поклонницы серфинга.

Подготовила Ирина ГАРЧЕНКО