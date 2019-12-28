Спорт Украины — итоги 2019 года. Фото: ФФУ

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Ракурс

Украинский спорт в 2019 году приучил болельщика к победам. «Сине-желтые» раз за разом в разных видах спорта доказывали, что являются лучшими в мире. Сборная по футболу, Василий Ломаченко, Дарья Билодид, Ольга Харлан и Жан Беленюк покоряли вершины и напоминали, что Украина — все еще спортивная держава, а в 2020 году на Олимпиаде в Токио мы способны подняться на пьедестал.

«Ракурс» вспомнил чемпионов года, в то же время не забыв и о фейлах, которые сопровождали победы украинских спортсменов.

Молодые надежды года среди спортсменов Украины: победы Билодид и Магучих

Одна из звезд украинского спорта в 2019 году — прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая в свои 18 лет стала серебряным призером взрослого чемпионата мира (Катар). Еще совсем юная легкоатлетка взяла на мундиале высоту 2,04 метра — личный рекорд Магучих и мировой рекорд среди спортсменов в возрасте до 20 лет. 11-классница из Днепра в мае выиграла и этап «Бриллиантовой лиги», став самым молодым победителем этих соревнований. В конце года Магучих признали лучшей легкоатлеткой мира по версии IAAF.

19-летняя Дарья Билодид продолжала доказывать, что она — настоящий бриллиант украинского дзюдо. Сначала Билодид выиграла Европейские игры в Минске, а затем «украинская кобра» (так еще называют Дарью) второй год подряд подтвердила свое звание чемпионки мира.

Хуки года в украинском спорте: победы и пророссийские фейлы Ломаченко и Усика

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик были в центре внимания и в 2019 году. Ломаченко стал лучшим боксером года от Всемирного боксерского совета. Год Василий закончил на втором месте в рейтинге лучших боксеров мира по версии «Библии бокса». В сентябре спортсмен Украины, которого фанаты называют Лома, выиграл бой против британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC.

Усик в октябре успешно дебютировал в супертяжелом весе, победив американца Чазз Уизерспуна. Сейчас в активе украинца 17 побед в 17 поединках (13 нокаутов).

Но не только благодаря победам на ринге эти спортсмены Украины попадали в фокус внимания СМИ. Усик, известный поддержкой бывшей УПЦ МП, весной разозлил фанатов публикацией видеоролика, посвященного началу поста. Поздравления православным он сопроводил видео, на котором священник РПЦ рассказывал, что каждый православный «должен заниматься боксом с детства и «бить в репу» тому, кто хочет обидеть женщину или ребенка». Видео вызвало возмущение фолловеров спортсмена.

Ломаченко тоже контактировал с церковниками УПЦ МП. В декабре он совершил паломничество в Иерусалим и принял участие в богослужении с представителями этой конфессии.

Кроме того, боксер из Одесской области, который живет сейчас в США, подвергся жесткой критике за слова о дружбе с россиянами. Он неожиданно сообщил, что не готов разорвать отношения с друзьями в России, так как считает целесообразным разделять украинский спорт и политику. Боксер признался, что у него есть друзья в РФ.

Назначение года в украинском спорте: переизбрание Бубки в IAAF

В сентябре звездного спортсмена Украины, легкоатлета Сергея Бубку переизбрали на должность вице-президента IAAF. Украинский прыгун с шестом еще четыре года будет находиться в топ-5 руководителей «королевы спорта» мира.

В то же время Бубка снова попал в громкий международный коррупционный скандал. Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Олимпийских игр 2016 почетные члены Международного олимпийского комитета получили от него взятку. Кабрал назвал и фамилию Бубки. Ранее аналогичные обвинения прозвучали во французской Le Monde. Бубка обратился в комиссии по этике МОК и IAAF и опроверг все обвинения.

Контроверсии года в украинском спорте: выход сборной на Евро, пробитое дно «Динамо» и пустые стадионы

Победы, которыми руководство Ассоциации футбола Украины сможет парировать всю возможную критику в свой адрес, получила в уходящем году национальная сборная Украины. Андрею Шевченко и его итальянской команде помощников удалось невероятное — блестяще выиграть у действующих чемпионов Европы португальцев во главе с Роналду и мощных сербов. Впервые сборная попала в финал ЧЕ напрямую.

Больше всего провалов в этом году было у «Динамо». Киевляне весной в который раз проиграли чемпионат «Шахтеру» и еще в сентябре фактически лишились шансов выиграть его в 2020 году. Смена тренера (Алексей Михайличенко вместо Александра Хацкевича) завершилась провалом в еврокубках — «Динамо» не вышло из очень посредственной группы Лиги Европы. Киевляне и их президент Игорь Суркис фактически «пробили дно», что стало следствием отсутствия стратегии, ошибок и запущенности дел в клубе на ключевых направлениях (селекция, работа с болельщиками, самостоятельность работы тренеров).

Еще один темный аспект украинского футбола — медленный ход реформ. «Игра миллионов» все еще остается игрой миллионов гривен и долларов, а не миллионов граждан. Украинцы предпочитают не ходить на стадионы, где играют преимущественно команды — любимые игрушки богачей. Трибуны пустые, а в олигархический футбол не удается привлекать деньги рекламодателей, которые инвестировались бы в создание шоу.

Радует обострение борьбы в Премьер-лиге за место в первой шестерке команд («Заря», «Александрия», «Десна») и небывалый ажиотаж за место повыситься в классе в первой лиге. Сразу шесть команд ушли на перерыв, чтобы весной разыграть между собой три места, которые позволят выйти в УПЛ.

Олимпийские надежды года среди спортсменов Украины: победы Верняева, Романчука и Харлан

В предолимпийском году ведущие звезды украинского спорта радовали победами. Гимнаст Олег Верняев восстанавливался после трех операций. Но при этом Олег получил «золото» на чемпионате мира в упражнениях на параллельных брусьях, «бронзу» в опорном прыжке и в многоборье (первая такая награда украинцев за время независимости).

Спортсменка Украины саблистка Ольга Харлан победила в этом году в финале чемпионата Европы по фехтованию, а также получила викторию и на мировом первенстве. Ольга в четвертый раз в карьере выиграла первое место в общем зачете Кубка мира.

Небезосновательные надежды в Токио-2020 связаны и с ровенчанином Михаилом Романчуком. На чемпионате мира по плаванию 23-летний спортсмен Украины на своей любимой 1,5-километровой дистанции только чуть больше секунды проиграл чемпиону. Год Романчук закончил блестящей победой на Кубке мира в Катаре. В «золотом» заплыве на 1500 метров вольным стилем Михаил стал автором нового рекорда Кубка мира.

Исторические медали года в украинском спорте: Терлюга, Пидручный, синхронистки и футбольная сборная U-20

Юниоры из U-20 при мощной поддержке заробитчан на трибунах в Польше смогли выиграть историческое «золото» мирового первенства. В финале ребята Александра Петракова победили Южную Корею со счетом 3:1. Вратарь Андрей Лунин стал лучшим кипером турнира, а Сергей Булеца получил «серебряный мяч» за три гола и два результативных паса. Правда, мало кто из триумфаторов юниорского мундиаля потом засветился в составах украинских клубов...

Анжелика Терлюга стала лучшей каратисткой мира в категории до 55 кг за все времена. Одесситка выиграла пять золотых наград и одну серебряную на турнирах Premier League, кроме того, в активе украинской спортсменки — «серебро» и «бронза» с турниров Series A.

Историческим стало и «золото» в украинском биатлоне. В гонке преследования на чемпионате мира Тернополя Дмитрий Пидручный дважды не попал во время первой стрельбы, но обогнал лидера мирового биатлона норвежца Иоганнеса Бьо и выиграл гонку. Эта награда стала первым «золотом» мужчин на чемпионатах мира.

Сборная по синхронному плаванию (Марина и Владислава Алексеевы, Валерия Апрелева, Вероника Гришко, Александра Коваленко, Яна Нарежная, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно) также получила первое «золото» за годы независимости Украины на мировом первенстве в артистическом плавании. Украинские синхронистки выиграли хайлайт, в котором 10 спортсменок за две минуты должны продемонстрировать обязательные акробатические элементы.

Спортивный десант года: спортсмены Украины и функционеры в Раде

Летние внеочередные выборы в Раду коснулись и спорта. В парламент от партии Зеленского зашел Жан Беленюк — чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, борец греко-римского стиля; а также запрыгнула Ольга Саладуха — легкоатлетка, чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в тройном. Беленюк в сентябре выиграл чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане в весовой категории до 87 кг и через несколько дней заснул в Раде от усталости.

А вот бывший президент ФФУ, предприниматель и политик, вице-президент УЕФА (до 7 февраля 2019 года) Григорий Суркис в Раду в этом году вернулся. До 2006 года он заседал во фракции Медведчука СДПУ(о). Сейчас зашел в IX созыв от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и даже стал секретарем профильного, «спортивного» комитета. Брат Григория Суркиса Игорь продолжает возглавлять «Динамо».

«Шатдаун» года в украинском спорте: прекращение финансирования государственных программ

Спортсмены Украины в целом очень тепло восприняли тотальную смену власти в стране. Но были несколько озадачены тем, что произошло в конце года. В декабре Кабмин приостановил часть бюджетных выплат. Казначейство финансировало только зарплаты, пенсии и социальные платежи, и под «шатдаун» попал спорт.

При этом правительство прекратило финансирование программ, по которым сборники уже начали готовиться к Токио-2020 и в декабре находились на сборах. Национальные федерации регби, легкой атлетики, хоккея и баскетбола возмутились и написали открытое письмо президенту. В Министерстве культуры, молодежи и спорта решили с 2021 года финансировать напрямую элитных спортсменов, а не федерации. Топ-100 спортсменов будет определяться в соответствии с мировым рейтингом. Аналогично, по рейтинговой системе, средства будут распределяться и между видами спорта.

Шприц года: допинг-крах России

И напоследок нельзя не упомянуть о «достижениях» российских спортсменов.

«Российские спортсмены наконец получили разрешение пить настойку боярышника и заедать ее мельдонием. Это они теперь будут делать в свободное от олимпиад время», — такие насмешки звучали в комментариях после объявления в начале декабря решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) о дисквалификации РФ на четыре года.

Россияне доигрались с допингом и получили бан на участие в Олимпиадах 2020 года (Токио) и 2022 года (Пекин), а также на Чемпионате мира по футболу 2022 года (Катар). Во всех этих соревнованиях российские спортсмены примут участие под нейтральным флагом, если докажут свою «чистоту».