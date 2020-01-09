Сегодня стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. Фото: Громадське

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Ракурс

Четвертый этап Кубка мира по биатлону начинается в Оберхофе (Германия) в четверг, 9 января.

Соревнования продлятся до 12 января на стадионе Lotto Thuringen Arena am Rennsteig. За это время будет проведены шесть гонок: спринты, эстафеты и массовые старты. Как сообщает Федерация биатлона Украины, уже сегодня состоится спринтерская гонка, в которой примут участие пять украинских спортсменок.

Соревнования начнутся в 15.30 по Киеву. Юлия Джима будет бежать под номером шесть, Валентина Семеренко — под номером 42. Под номером 51 и 57 соответственно будут бежать Елена Пидгрушная и Вита Семеренко. Анастасия Меркушина выступит под номером 90.

Также отмечается, что украинская спортсменка Дарья Блашка не будет участвовать в соревнованиях этого этапа из-за простуды.

Согласно расписанию, в пятницу, 10 января, состоится спринтерская гонка среди мужчин, а 11 января — женская и мужская эстафеты. 12 января запланированы массовые старты.

Онлайн-трансляции соревнований можно смотреть на телеканалах «UA:Перший» и Eurosport 1.