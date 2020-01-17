Новини спорту: Український клуб вигнав футболіста за вояж до Росії і фото на тлі символів РФ, фото — "Агробізнес"

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З форвардом Ігорем Сікорським розірвав контракт клуб Першої ліги ФК «Агробізнес» (Волочиськ). Команда із Хмельниччини звільнила гравця після демонстративної подорожі до Росії. Сікорський перебував під час зимової паузи в змаганнях у Санкт-Петербурзі і виклав в Інстаграм декілька фотографій на тлі символів російського самодержавства.

«Агробізнес», розриваючи угоду із Сікорським, послався на пункт в угоді, у якому йдеться про те, що гравець зобов’язаний «всебічно сприяти збереженню і підвищенню престижу клубу і команди, не допускати дій, що завдають шкоди їх репутації».

Коли в Україні війна і з передової привозять важкопоранених та убитих, ледь не щодня у різних куточках України ховають Героїв, українська футбольна громадськість не може стояти осторонь, ніби це її не стосується. Сікорський дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію, допомагає бійцям на передовій, в якому кожен футболіст має змогу займатись своєю улюбленою справою, дякуючи захисникам України, що зберігають в Україні мирне життя, — йдеться у заяві клубу.

У Волочиську нагадали, що доки футболіст в екіпіровці «Агробізнесу» відпочивав у країні-окупанті, лише за один день з передової переправили дев’ять важкопоранених бійців, ще двоє загинули.

На клубному сайті показали скріншот гравця із Інстаграму. Під фото із Санкт-Петербургу Сікорський відповів одному із дописувачів про те, що «він ще грає в „Агробізнесі“». Клуб на сайті підписав це фото: «Ні, вже не граєш».

У цьому сезоні «Агробізнес» поки йде на четвертому місці в Першій лізі, а Сікорський у 18 матчах забив 8 голів. Раніше він грав в українських клубах «Зоря», «Сталь», «Геліос», «Миколаїв», «Верес», «Гірник-Спорт», у латвійському «Даугавпілсі» та «Шейх Рассел» (Бангладеш).