У Харкові затримали диверсанта, який працював на бойовиків ЛНР. Фото: ssu.gov.ua

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Ракурс

Диверсанта так званої Луганської народної республіки затримали у Харкові співробітники Служби безпеки України. У СБУ заявляють, що харків’янин у 2014 році добровільно вирушив до окупованих територій і приєднався до бойовиків терористичної організації ЛНР.

У незаконних збройних формуваннях затриманий був командиром взводу в армійському корпусі ЛНР, пише прес-центр СБУ.

Приїхавши до Харківської області з території РФ, чоловік почав збирати інформацію про об'єкти критичної інфраструктури. Найбільш його цікавили вокзали, метро та залізничні колії. Усю зібрану інформацію затриманий повинен був передати бойовикам ЛНР для подальшої підготовки терактів і диверсій на території регіону.

Також під час обшуку у квартирі затриманого правоохоронці знайшли ручну осколкову гранату і тротилову шашку. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 258−3 Кримінального кодексу України (участь у діяльності терористичної групи чи організації).

Як писав «Ракурс», раніше в СБУ заявили, що бойовики ЛНР спробували завербувати працівника українського Мін’юсту, батько якого працює в суді, але правоохоронцям вдалося цьому запобігти.