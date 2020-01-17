До Києва повернулися українські експерти, які розслідували авіакатастрофу в Ірані. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n132224-aviakatastrofa-v-irani-do-ukrayiny-povernulysya-pracivnyky-mau-yaki-rozsliduvaly-tragediu-video.html

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Співробітники авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», які розслідували трагедію пасажирського літака в Ірані, 17 січня повернулися до України.

Фахівців сьогодні зустрічали в аеропорту «Бориспіль». Після прильоту співробітники МАУ Андрій Василенко, Владислав Петренко та Андрій Фомічов одразу пішли на перший поверх терміналу D, щоб вшанувати пам’ять загиблих. Про це повідомив президент МАУ Євгеній Дихне у Facebook.

Сьогодні вранці в аеропорту «Бориспіль» зустріли колег, які брали участь у розслідуванні трагедії PS 752 в Ірані. Для якихось розмов не було сил, та й ситуація їм особливо не сприяє. Міцні обійми та рукостискання були куди красномовнішими, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 січня за результатами зустрічі глав МЗС України та Ірану стало відомо, що Тегеран готовий передати Києву тіла українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ. Іранська сторона також готова залучити українських фахівців для розшифрування чорних ящиків.

«Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» впав 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Усі пасажири та члени екіпажу, що перебували на його борту, загинули. Більшість загиблих — громадяни Канади та Ірану. Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Спершу було невідомо, чому авіалайнер зазнав аварії. Згодом Іран визнав, що його системи протиповітряної оборони помилково збили «Боїнг», оскільки літак був визначений як «ворожий об'єкт».