Тегеран передасть Києву тіла загиблих українців. Фото: ua.news

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Тегеран готовий передати Києву тіла українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ.

Іранська сторона також готова залучити українських фахівців для розшифрування чорних ящиків. Про це стало відомо після проведеної телефонної розмови міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Зарифа. Про це 16 січня повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Ірану, передає «РБК-Україна».

Міністри закордонних справ Ірану та України обговорили телефоном останні події, пов’язані з катастрофою українського літака. Зариф заявив про готовність іранської сторони відправити тіла загиблих українських громадян і залучити українських фахівців для розшифровки чорних ящиків, — цитує видання іранське МЗС.

Вадим Пристайко подякував іранському колезі за співпрацю з усіх ключових питань.

Крім того, у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України заявили, що сьогодні завершилася ідентифікація тіл українців, загиблих внаслідок катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, «Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» впав 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Усі пасажири та члени екіпажу, що перебували на його борту, загинули. Більшість загиблих — громадяни Канади та Ірану. Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Спершу було невідомо, чому авіалайнер зазнав аварії. Згодом Іран визнав, що його системи протиповітряної оборони помилково збили «Боїнг». Командувач Військово-космічними військами Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) генерал Амір Алі Хаджизаде заявив, що літак був визначений як «ворожий об'єкт».

Керівництво «Міжнародних авіаліній України» заявило, що Тегеран порушив міжнародні норми. В МАУ заявили, що влада Ірану мала подбати про безпеку не тільки українського борту й закрити повітряний простір.