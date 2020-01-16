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Весняний призов в Україні буде проходити зі змінами. Фото: ua.news

Призов до армії: у Міноборони пообіцяли не призивати примусово 18 та 19-річних українців

16 січ 2020, 20:39
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Указ президента України Володимира Зеленського, який передбачає призов до армії 18 та 19-річних юнаків не означає, що їх призиватимуть примусово.

Вік призову з 18 років, він прописаний у законі й ніколи не змінювався, тому указ президента Зеленського підписаний у межах законодавства. Про це 16 січня повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк на власній сторінці у Facebook.

На весняний призов у квітні цього року ми не будемо залучати 18-ти та 19-ти річних юнаків до строкової служби, за виключенням тих випадків, коли вони добровільно виявлять бажання піти на службу в ЗСУ. Ми розуміємо і враховуємо бажання молодих українців мати можливість пройти службу в такому віці, аби вже у 20 років планувати подальший життєвий шлях. Підтвердження цьому є звернення, які ми отримуємо, — написав міністр.

За словами очільника Міноборони, у квітні 2020 року повістки отримають юнаки від 20 років.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає призов до армії з 18 до 27 років. Призвати на строкову військову службу дозволено громадян, які придатні за станом здоров’я, а також не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

Джерело: Ракурс


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