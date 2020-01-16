Призов в армію з 18 років: Зеленський підписав відповідний указ, фото: army

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Ракурс

Призов в армію з 18 років почне діяти для громадян України.

Президент Володимир Зеленський погодився з відповідною нормою. Указ опубліковано на сайті глави держави.

В документі йдеться про призов до армійських підрозділів у віці від 18 до 27 років. Призвати на строкову військову службу дозволено громадян, які придатні за станом здоров’я, а також не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

У 2020 році призови до української армії мають відбутися y квітні-червні та жовтні-грудні. Зеленський також постановив звільнити зі строкової служби військових, які вже відслужили.

На військову службу за часів президентства Петра Порошенка призивали громадян іншої вікової категорії — від 20 до 27 років. Тепер норму змінено.

Раніше Андрій Загороднюк, міністр оборони України, запропонував скасувати в Україні обов’язковий призов до армії. Чиновник вважає, що Україні варто розвивати армію до стандартів НАТО.