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Призыв в армию с 18 лет: Зеленский подписал соответствующий указ, фото: army

Призыв в армию с 18 лет: Зеленский подписал указ

16 янв 2020, 13:35
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Призыв в армию с 18 лет начнет действовать для граждан Украины.

Президент Владимир Зеленский согласился с соответствующей нормой. Указ опубликован на сайте главы государства.

В документе говорится о призыве в армейские подразделения в возрасте от 18 до 27 лет. Призвать на срочную военную службу разрешено граждан, которые годны по состоянию здоровья, а также не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва.

В 2020 году призывы в украинскую армию должны состояться y апреле-июне и октябре-декабре. Зеленский также постановил освободить из срочной службы военных, которые уже отслужили.

На военную службу во времена президентства Петра Порошенко призывали граждан другой возрастной категории — от 20 до 27 лет. Теперь норму изменили.

Ранее Андрей Загороднюк, министр обороны Украины, предложил отменить в Украине обязательный призыв в армию. Чиновник считает, что стране следует развивать армию к стандартам НАТО.

Источник: Ракурс


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