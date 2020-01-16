Высший IP-cуд получил и. о. руководителя аппарата, фото: atr.ua

https://racurs.ua/n132135-ispolnyauschego-obyazannosti-rukovoditelya-apparata-vysshego-ip-suda-naznachila-gosudarstvennaya.html

Ракурс

Государственная судебная администрация назначила Наталью Глибочан временно исполняющей обязанности руководителя аппарата Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности (IP-суда).

Соответствующее решение принято 14 января, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Отмечается, что это решение принято во исполнение ч. 5 ст. 147 закона «О судоустройстве и статусе судей».

Законодательство предусматривает назначение временно исполняющего обязанности руководителя аппарата новосозданного суда для осуществления действий по его регистрации в качестве юридического лица, обеспечение необходимых действий для надлежащего начала его работы. Обязанности председателя суда таким чиновником выполняются до назначения, избрания или перевода на должность судьи такого суда не менее одного судьи.

Глибочан с 19 июня 2019 года занимает должность заместителя начальника управления по вопросам объектов государственной собственности — начальника отдела администрирования недвижимым имуществом Государственной судебной администрации Украины.

Ее общий трудовой стаж и стаж государственной службы составляет почти 23 года.

В 2001 году она окончила Донецкий национальный университет по специальности «Правоведение» и получила квалификацию юриста.

Напомним, сегодня Конституционный суд рассматривает представление Верховного суда, в частности, относительно отдельных положений закона «О судоустройстве и статусе судей».