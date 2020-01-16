Закон о медиа готовятся подать в Раду, фото — Депо

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Стали известны некоторые детали доработанного текста закона о СМИ, который депутаты провластного большинства готовятся вынести на обсуждение общества, а затем подать в Раду. В нем остались тезисы о запрете заниматься журналистикой и о блокировании контента.

О таких новациях рассказал сегодня в Фейсбук глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он был среди участников заседания Совета по вопросам свободы слова и защиты прав журналистов, которое сегодня состоялась в Киеве.

Томиленко сослался на выступление первого заместителя министра культуры Анатолия Максимчука, который заявил на заседании, что текст законопроекта об информации готов и его обнародует Минкульт 17 января. Публичное обсуждение документа продлится месяц, потом его внесут в правительство и передадут в Раду.

В доработанном тексте закона якобы речь идет о введении уголовной ответственности за дезинформацию. Тюремный срок не предусмотрен, но «будут штрафы и запрет занимать определенные должности или запрет заниматься определенной деятельностью». Ответственность будет наступать за «сознательную и систематическую дезинформацию».

Правительство не отказывается и от идеи введения специального Офиса Уполномоченного по блокированию контента, то есть медиа-содержания, которое власти признают дезинформацией. Наступление уголовной ответственности и «ограничение доступа» будут осуществляться в суде.

Напомним, что в конце декабря 2019 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона о медиа № 2693. Его авторами стала группа нардепов из «Слуги народа». На этой неделе, 13 января, Комитет по вопросам информационной политики рассматривал его, следующее заседание комитета запланировали на 17 января.