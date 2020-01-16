Закон про медіа готуються подати в Раду, фото — Депо

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Стали відомі деякі деталі доопрацьованого тексту закону про медіа, який депутати провладної більшості готуються винести на обговорення суспільства, а згодом подати в Раду. У ньому залишилися тези про заборону займатися журналістикою і про блокування контенту.

Про такі новації розповів сьогодні у Фейсбук глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Він був серед учасників засідання Ради з питань свободи слова та захисту прав журналістів, яке сьогодні відбулася у Києві.

Томіленко послався на виступ першого заступника міністра культури Анатолія Максимчука, який заявив на засіданні, що текст законопроекту про інформацію готовий і його оприлюднить Мінкульт 17 січня. Публічне обговорення документу триватиме місяць, потім його внесуть до уряду і передадуть в Раду.

У доопрацьованому тексті закону нібито йдеться про запровадження кримінальної відповідальностіза дезінформацію. Ув’язнення не передбачено, але «будуть штрафи та «заборона займати певні посади або заборона займатися певною діяльністю». Відповідальність наставатиме за «свідому та систематичну дезінформацію».

Уряд не відмовляється й від ідеї запровадження спеціального Офісу Уповноваженого з блокування контенту, тобто медіа-змісту, який влада визнає дезінформацією. Настання кримінальної відповідальності й «обмеження доступу» відбуватимуться через судові процедури.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2019 року у Верховній Раді України зареєстровано проект закону про медіа № 2693. Його авторами стала група нардепів зі «Слуги народу». Цього тижня, 13 січня, Комітет з питань інформаційної політики розглядав його, наступне засідання комітету запланували на 17 січня.