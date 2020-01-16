Арахамія вважає, що записи з нібито розмовою Гончарука змонтовані. Фото: Liga.net

https://racurs.ua/ua/n132133-montaj-okremyh-fraz-dlya-sensaciyi-arahamiya-zahyschaie-goncharuka.html

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Касетний скандал за участі прем'єр-міністра України Олексія Гончарука запустили спеціально, вважає глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Аудіозаписи нібито розмови, в ході якої прем'єр називає себе «профаном» і заявляє, що у президента Володимира Зеленського «примітивне розуміння економіки», є змонтованими і опубліковані для того, щоб створити сенсацію, заявив нардеп в ефірі телеканалу «Наш».

Записи могли бути зроблені на стратегічній сесії з фінансової стабільності, яка тривала близько трьох годин, припустив Арахамія. Записати їх міг хтось із присутніх.

Арахамія також вважає, що по відношенню до Зеленського у Гончарука не така позиція, як це озвучено на записах, тому що прем'єр з повагою ставиться до президента. Нардеп також додав, що у будь-якому випадку вони повинні з’ясовувати свої стосунки особисто, а не публічно.

Зі свого боку перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що поки немає причин і законних підстав для звільнення Гончарука і відставки уряду. Такий крок спровокував би політичну кризу в Україні, вважає нардеп. До того ж, у нинішнього Кабміну є імунітет до жовтня.

Нагадаємо, що увечері 15 січня в мережі з’явилися скандальні аудіозаписи, на яких нібито Гончарук каже, що Зеленський абсолютно не розуміє економічних процесів в країні, як втім і сам прем'єр-міністр.

Пізніше, за даними ЗМІ, через ці записи на засіданні фракції «Слуга народу» сталася сварка. Деякі депутати зажадали відставки прем'єра. Згодом з’явилася інформація, що Гончарук нібито написав заяву про звільнення, але Кабмін на офіційному сайті спростував ці повідомлення, а також не підтвердив справжність записів.