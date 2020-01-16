Арахамия считает, что записи с якобы разговором Гончарука смонтированы. Фото: Liga.net

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Ракурс

Кассетный скандал с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука запустили специально, считает глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Аудиозаписи якобы разговора, в ходе которого премьер называет себя «профаном» и заявляет, что у президента Владимира Зеленского «примитивное понимание экономики», являются смонтированными и опубликованы, чтобы создать сенсацию, заявил нардеп в эфире телеканала «Наш».

Записи могли быть сделаны на стратегической сессии по финансовой стабильности, которая длилась около трех часов, предположил Арахамия. Записать их мог кто-то из присутствовавших.

Арахамия также считает, что по отношению к Зеленскому у Гончарука не такая позиция, как это озвучено на записях, потому что премьер с уважением относится к президенту. Нардеп также добавил, что в любом случае они должны выяснять свои отношения лично, а не публично.

В свою очередь первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что пока нет причин и законных оснований для увольнения Гончарука и отставки правительства. Такой шаг спровоцировал бы политический кризис в Украине, считает нардеп. К тому же, у нынешнего Кабмина есть иммунитет до октября.

Напомним, что вечером 15 января в сети появились скандальные аудиозаписи, на которых якобы Гончарук говорит, что Зеленский абсолютно не понимает экономических процессов в стране, как впрочем и сам премьер-министр.

Позже, по данным СМИ, из-за этих записей на заседании фракции «Слуга народа» произошла ссора. Некоторые депутаты потребовали отставки премьера. Впоследствии появилась информация, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении, но Кабмин на официальном сайте опроверг эти сообщения, а также не подтвердил подлинности записей.