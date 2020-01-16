Відповідне рішення ухвалене 14 січня, фото: Reddit

https://racurs.ua/ua/n132135-vykonuvacha-obov-yazkiv-kerivnyka-aparatu-vyschogo-ip-cudu-pryznachyla-derjavna-sudova.html

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Державна судова адміністрація призначила Наталію Глібочан тимчасово виконуючою обов’язків керівника апарату Вищого суду з питань інтелектуальної власності (IP-суду).

Відповідне рішення ухвалене 14 січня, повідомляє портал «Судова влада України».

Зазначається, що це рішення ухвалене на виконання ч. 5 ст. 147 закону «Про судоустрій і статус суддів».

Законодавство передбачає призначення тимчасово виконувача обов’язків керівника апарату новоутвореного суду для здійснення дій щодо його реєстрації як юридичної особи, забезпечення необхідних дій для належного початку його роботи. Обов’язки голови суду таким чиновником виконуються до призначення, обрання чи переведення на посаду судді такого суду щонайменше одного судді.

Глібочан з 19 червня 2019 року обіймає посаду заступника начальника управління з питань об'єктів державної власності — начальника відділу адміністрування нерухомим майном Державної судової адміністрації України.

Її загальний трудовий стаж та стаж державної служби складає майже 23 роки.

У 2001 році вона закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію юриста.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд розглядає подання Верховного суду, зокрема, щодо окремих положень закону «Про судоустрій і статус суддів».