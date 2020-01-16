Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Верховна Рада проголосувала за повернення України в ПАРЄ. Фото: ТСН

Верховна Рада схвалила постанову про повернення України в ПАРЄ

16 січ 2020, 20:05
999

Верховна Рада України сьогодні прийняла за основу і в цілому проект постанови № 2718 «Про заяву Верховної Ради України «Про участь постійної делегації ВРУ в роботі ПАРЄ у 2020 році».

За постанову повернення України до Парламентської асамблеї Ради Європи проголосували 347 народних обранців. У постанові зазначається, що парламент доручає постійної делегації ВР у ПАРЄ подати свої повноваження на затвердження для участі в щорічній сесії ПАРЄ 2020 року. Про це повідомляється на веб-сторінці ВРУ.

У документі наголошується, що мета участі української парламентської делегації у роботі ПАРЄ - це недопущення збереження чинної ситуації в Європі, що склалася в результаті агресивної зовнішньої політики Росії, доведення об'єктивної інформації про протиправні діяння РФ на окупованих територіях України і зусилля Києва для припинення збройної агресії з боку країни-члена РЄ і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні.

Делегація України у співпраці з країнами-партнерами докладатиме зусиль для сприяння реалізації позитивного порядку денного з метою сприяння Асамблеєю досягненню цілей, визначених статутом Ради Європи, а саме — зміцнення демократії, верховенства права і захисту прав людини та свобод в Європі, — йдеться в постанові.

Нагадаємо, у вересні 2019 року делегація Верховної Ради офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ. В такий спосіб Україна відреагувала на повернення російської делегації до сесійної зали ПАРЄ, котре відбулося влітку 2019 року без виконання вимог резолюцій асамблеї, схвалених у відповідь на здійснювану Росією агресію проти України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Авіакатастрофа МАУ: Іран готовий передати Києву тіла загиблих українців

У Тегерані заявили, що готові передати Києву тіла українців, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака «Міжнародні авіалінії України». Крім того, Іран готовий залучити українських фахівців для розшифрування чорних ящиків

Новини України
21:13

Призов до армії: у Міноборони пообіцяли не призивати примусово 18 та 19-річних українців

В українському оборонному відомстві заявили, що на весняний призов у квітні 2020 року не будуть залучатися юнаки віком 18 та 19 років, за винятком, якщо вони добровільно бажатимуть служити у лавах ЗСУ

Новини України
20:39

Це був наїзд опонентів: Милованов розповів про роботу Гончарука «заради добробуту завтра»

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що вважає Олексія Гончарука, який опинився в центрі касетного скандалу, найкращим главою уряду за всю історію України. А оприлюднення скандальних записів він назвав наїздом опонентів на прем'єра

Новини України
17:47