Верховна Рада проголосувала за повернення України в ПАРЄ. Фото: ТСН

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Верховна Рада України сьогодні прийняла за основу і в цілому проект постанови № 2718 «Про заяву Верховної Ради України «Про участь постійної делегації ВРУ в роботі ПАРЄ у 2020 році».

За постанову повернення України до Парламентської асамблеї Ради Європи проголосували 347 народних обранців. У постанові зазначається, що парламент доручає постійної делегації ВР у ПАРЄ подати свої повноваження на затвердження для участі в щорічній сесії ПАРЄ 2020 року. Про це повідомляється на веб-сторінці ВРУ.

У документі наголошується, що мета участі української парламентської делегації у роботі ПАРЄ - це недопущення збереження чинної ситуації в Європі, що склалася в результаті агресивної зовнішньої політики Росії, доведення об'єктивної інформації про протиправні діяння РФ на окупованих територіях України і зусилля Києва для припинення збройної агресії з боку країни-члена РЄ і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні.

Делегація України у співпраці з країнами-партнерами докладатиме зусиль для сприяння реалізації позитивного порядку денного з метою сприяння Асамблеєю досягненню цілей, визначених статутом Ради Європи, а саме — зміцнення демократії, верховенства права і захисту прав людини та свобод в Європі, — йдеться в постанові.

Нагадаємо, у вересні 2019 року делегація Верховної Ради офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ. В такий спосіб Україна відреагувала на повернення російської делегації до сесійної зали ПАРЄ, котре відбулося влітку 2019 року без виконання вимог резолюцій асамблеї, схвалених у відповідь на здійснювану Росією агресію проти України.