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Верховная Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ. Фото: ТСН

Верховная Рада приняла постановление о возвращении Украины в ПАСЕ

16 янв 2020, 20:05
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Верховная Рада Украины сегодня приняла за основу и в целом проект постановления № 2718 «О заявлении Верховной Рады Украины «Об участии постоянной делегации ВРУ в работе ПАСЕ в 2020 году».

За постановление возвращения Украины в Парламентскую ассамблею Совета Европы проголосовали 347 народных избранников. В постановлении отмечается, что парламент поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года. Об этом сообщается на веб-странице ВРУ.

В документе отмечается, что цель участия украинской парламентской делегации в работе ПАСЕ — это недопущение сохранения нынешней ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики России, доведения объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях Украины и усилий Киева для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине.

Делегация Украины в сотрудничестве со странами-партнерами будет прилагать усилия для содействия реализации позитивной повестке дня с целью содействия Ассамблеей достижению целей, определенных уставом Совета Европы, а именно — укрепление демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе, — говорится в постановлении.

Напомним, в сентябре 2019 года делегация Верховной Рады официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. Таким образом Украина отреагировала на возвращение российской делегации в сессионный зал ПАСЕ, которое состоялось летом 2019 года без выполнения требований резолюций ассамблеи, принятых в ответ на проводимую Россией агрессию против Украины.

Источник: Ракурс


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