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Весенний призыв в Украине будет проходить с изменениями. Фото: ua.news

Призыв в армию: в Минобороны пообещали не призывать принудительно 18 и 19-летних украинцев

16 янв 2020, 20:39
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Указ президента Украины Владимира Зеленского, который предусматривает призыв в армию 18 и 19-летних юношей не означает, что их будут призывать принудительно.

Возраст призыва с 18 лет, он прописан в законе и никогда не менялся, поэтому указ президента Зеленского подписан в рамках законодательства. Об этом 16 января сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на собственной странице в Facebook.

На весенний призыв в апреле этого года мы не будем привлекать 18-ти и 19-ти летних юношей к срочной службе, за исключением тех случаев, когда они добровольно изъявят желание пойти на службу в ВСУ. Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому есть обращения, которые мы получаем, — написал министр.

По словам главы Минобороны, в апреле 2020 года повестки получат юноши от 20 лет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает призыв в армию с 18 до 27 лет. Призывать на срочную военную службу разрешено граждан, которые пригодны по состоянию здоровья, а также не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва.

Источник: Ракурс


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