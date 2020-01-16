Тегеран передаст Киеву тела погибших украинцев. Фото: ua.news

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Тегеран готов передать Киеву тела украинцев, погибших в результате катастрофы самолета МАУ.

Иранская сторона также готова привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков. Об этом стало известно после проведенной телефонного разговора министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана, передает «РБК-Украина».

Министры иностранных дел Ирана и Украины обсудили по телефону последние события, связанные с катастрофой украинского самолета. Зариф заявил о готовности иранской стороны отправить тела погибших украинских граждан и привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков, — цитирует издание иранского МИД.

Вадим Пристайко поблагодарил иранского коллегу за сотрудничество по всем ключевым вопросам.

Кроме того, в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины заявили, что сегодня завершилась идентификация тел украинцев, погибших в результате катастрофы самолета МАУ.

Напомним, «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана. В результате катастрофы погибли 11 украинцев.

Сначала было неизвестно, почему авиалайнер потерпел крушение. Впоследствии Иран признал, что его системы ПВО по ошибке сбили «Боинг». Командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был определен как «вражеский объект».

Руководство «Международных авиалиний Украины» заявило, что Тегеран нарушил международные нормы. В МАУ заявили, что власти Ирана должны были позаботиться о безопасности не только украинского борта и закрыть воздушное пространство.