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В Україні 18 січня опади не очікуються

Погода в Україні на 18 січня: без опадів, але з туманом (КАРТА)

17 січ 2020, 16:16
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Погода в Україні 18 січня очікується без опадів, мінлива хмарність. Вночі та вранці в більшості областей очікується туман, подекуди паморозь.

Вітер переважно південно-східний, 5−10 м/с. Температура вночі становитиме −1…−6°, вдень 0…+5°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 18 січня стовпчики термометрів вночі покажуть −2…−4°, вдень — 0…+2°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Львові наступної доби вночі температура опуститься до −2…−4°, вдень — підніметься до +2…+4°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі синоптики обіцяють вночі −1…−3°, вдень — +1…+3°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі вночі очікується −1…−3°, вдень +2…+4°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові термометри вночі покажуть −1…−3°, вдень +2…+4°.Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті метеорологи прогнозують вночі −2…−4°, вдень +0…+2°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Україні на 18 січня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітний стан у Києві 18 січня буде відносно спокійним. Очікуються лише невеликі збурення, здебільшого на початку та наприкінці доби.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, усі місяці 2019 року у Києві виявилися теплішими за норму.

Джерело: Ракурс


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