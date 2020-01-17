Боротьба з корупцією: ВАКС арештував майно співвласника Kyiv Food Market, у якому Зеленський провів прес-марафон, фото — НВ

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Антикорупційний суд арештував майно співвласника Kyiv Food Market — Михайла Бейліна. Цей торговельно-харчовий майданчик відомий тим, що восени 2019 року президент Зеленський провів у ньому багатогодинний прес-марафон.

Про арешт майна ресторатора Бейліна повідомили «Українські Новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Утім, чи заарештований саме Kyiv Food Market не повідомляється.

Бейліна підозрюють у причетності до заволодіння 20 млн грн і замаху на заволодіння ще 44 млн грн «Укрзалізничпостачу», яке з 2015 року є філією «Укрзалізниці». З жовтня 2019 року Бейлін перебував під домашнім арештом, згодом суд змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання.

Про Бейліна відомо небагато, він людина непублічна. Відомо, що він — успішний ресторатор, власник мережі ресторанів «Кувшин», Dim Sum, «Сом», Bigoli, «Хуторок», Toscana Grill і Vino e Cuccino.

У 2008 році Бейлін був віце-президентом Всеукраїнської рекламної асоціації і увійшов до Ради підприємців при Кабміні. Очолював рекламну компанію Promotion Technologies.

Раніше Бейлін працював на адвокатське об'єднання «Астерс», яке, як писали ЗМІ, займалося колекторською діяльністю. Він також був позаштатним радником екс-керівника адміністрації президента Бориса Ложкіна.

На виборах до парламенту в 2014 році Бейлін балотувався до Верховної Ради за списками Блоку Петра Порошенко під № 83. Був одним із розробників закону «Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті».

За оренду Kyiv Food Market для прес-марафону Зеленського сплатили 198,5 тис. грн. Спілкування президента зі ЗМІ тривало понад 14 годин.