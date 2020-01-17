Борьба с коррупцией: ВАКС арестовал имущество совладельца Kyiv Food Market, в котором Зеленский провел пресс-марафон, фото — НВ

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Антикоррупционный суд арестовал имущество совладельца Kyiv Food Market — Михаила Бейлина. Эта торгово-пищевая площадка известна тем, что осенью 2019 года президент Зеленский провел в ней многочасовой пресс-марафон.

Об аресте имущества ресторатора Бейлина сообщили «Українські Новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Впрочем, арестован ли именно Kyiv Food Market не сообщается.

Бейлина подозревают в причастности к завладению 20 млн грн и покушению на завладение еще 44 млн грн предприятия, которое с 2015 года является филиалом «Укрзализныци». С октября 2019 года Бейлин находился под домашним арестом, впоследствии суд изменил меру пресечения на личное обязательство.

О Бейлине известно немного, он человек непубличный. Известно, что он — успешный ресторатор, владелец сети ресторанов «Кувшин», Dim Sum, «Сом», Bigoli, «Хуторок», Toscana Grill и Vino e Cuccino.

В 2008 году Бейлин был вице-президентом Всеукраинской рекламной ассоциации и вошел в Совет предпринимателей при Кабмине. Возглавлял рекламную компанию Promotion Technologies.

Ранее Бейлин работал на адвокатское объединение «Астерс», которое, как писали СМИ, занималось коллекторской деятельностью. Он также был внештатным советником экс-руководителя администрации президента Бориса Ложкина.

На выборах в парламент в 2014 году Бейлин баллотировался в Верховную Раду по спискам Блока Петра Порошенко под № 83. Был одним из разработчиков закона «О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте».

За аренду Kyiv Food Market для пресс-марафона Зеленского заплатили 198,5 тыс. грн. Общение президента со СМИ длилось более 14 часов.