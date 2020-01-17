В Украине 18 января осадков не ожидается, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 18 января ожидается без осадков, переменная облачность. Ночью и утром в большинстве областей ожидается туман, местами изморозь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью -1…- 6 °, днем ​​0…+5°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 18 января столбики термометров ночью покажут -2…- 4°, днем — 0…+2°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Во Львове ночью температура опустится до -2…- 4°, днем — поднимется до +2…+4°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе синоптики обещают ночью −1…−3°, днем ​​- +1…+3°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Днепре ночью ожидается −1…−3°, днем ​​+2…+4°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове термометры ночью покажут −1…−3°, днем ​​+2…+4° .Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье метеорологи прогнозируют ночью −2…−4°, днем ​​+0…+2°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 18 января будет относительно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения, в основном в начале и в конце суток.

Напомним, все месяцы 2019 года в Киеве оказались теплее нормы.