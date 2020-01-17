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В Украине 18 января осадков не ожидается, фото:
Погода в Украине на 18 января: без осадков, но с туманом (КАРТА)https://racurs.ua/n132223-pogoda-v-ukraine-na-18-yanvarya-bez-osadkov-no-s-tumanom-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 18 января ожидается без осадков, переменная облачность. Ночью и утром в большинстве областей ожидается туман, местами изморозь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью -1…- 6 °, днем 0…+5°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
В Киеве 18 января столбики термометров ночью покажут -2…- 4°, днем — 0…+2°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
Во Львове ночью температура опустится до -2…- 4°, днем — поднимется до +2…+4°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
В Одессе синоптики обещают ночью −1…−3°, днем - +1…+3°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
В Днепре ночью ожидается −1…−3°, днем +2…+4°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
В Харькове термометры ночью покажут −1…−3°, днем +2…+4° .Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
На Закарпатье метеорологи прогнозируют ночью −2…−4°, днем +0…+2°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 18 января будет относительно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения, в основном в начале и в конце суток.
Напомним, все месяцы 2019 года в Киеве оказались теплее нормы.
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