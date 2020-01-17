В Киев вернулись украинские эксперты, которые расследовали авиакатастрофу в Иране. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n132224-aviakatastrofa-v-irane-v-ukrainu-vernulis-rabotniki-mau-kotorye-rassledovali-tragediu-video.html

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Сотрудники авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которые расследовали трагедию пассажирского самолета в Иране, 17 января вернулись в Украину.

Специалистов сегодня встречали в аэропорту «Борисполь». После прилета сотрудники МАУ Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D, чтобы почтить память погибших. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook.

Сегодня утром в аэропорту «Борисполь» встретили коллег, участвовавших в расследовании трагедии PS 752 в Иране. Для каких-то разговоров не было сил, да и ситуация им особо не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда более красноречивыми, — говорится в сообщении.

Напомним, 16 января по результатам встречи глав МИД Украины и Ирана стало известно, что Тегеран готов передать Киеву тела украинцев, которые погибли в результате катастрофы самолета МАУ. Иранская сторона также готова привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков.

«Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана. В результате катастрофы погибли 11 украинцев.

Сначала было неизвестно, почему авиалайнер потерпел крушение. Впоследствии Иран признал, что его системы ПВО по ошибке сбили «Боинг», поскольку самолет был определен как «вражеский объект».