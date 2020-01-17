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В Киев вернулись украинские эксперты, которые расследовали авиакатастрофу в Иране. Фото: 24 канал

Авиакатастрофа в Иране: в Украину вернулись работники МАУ, которые расследовали трагедию (ВИДЕО)

17 янв 2020, 16:17
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Сотрудники авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которые расследовали трагедию пассажирского самолета в Иране, 17 января вернулись в Украину.

Специалистов сегодня встречали в аэропорту «Борисполь». После прилета сотрудники МАУ Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D, чтобы почтить память погибших. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook.

Сегодня утром в аэропорту «Борисполь» встретили коллег, участвовавших в расследовании трагедии PS 752 в Иране. Для каких-то разговоров не было сил, да и ситуация им особо не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда более красноречивыми, — говорится в сообщении.

Напомним, 16 января по результатам встречи глав МИД Украины и Ирана стало известно, что Тегеран готов передать Киеву тела украинцев, которые погибли в результате катастрофы самолета МАУ. Иранская сторона также готова привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков.

«Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана. В результате катастрофы погибли 11 украинцев.

Сначала было неизвестно, почему авиалайнер потерпел крушение. Впоследствии Иран признал, что его системы ПВО по ошибке сбили «Боинг», поскольку самолет был определен как «вражеский объект».

Источник: Ракурс


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