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Ракурс
В Харькове задержали диверсанта, который работал на боевиков ЛНР. Фото: ssu.gov.ua

В Харькове задержали очередного диверсанта, он работал на боевиков ЛНР (ФОТО)

17 янв 2020, 16:25
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Диверсанта так называемой Луганской народной республики задержали в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины. В СБУ заявляют, что харьковчанин в 2014 году добровольно отправится на оккупированные территории и присоединился к боевикам террористической организации ЛНР.

В незаконных вооруженных формированиях задержанный был командиром взвода в армейском корпусе ЛНР, пишет пресс-центр СБУ.

СБУ задержала диверсанта из ЛНР. Фото: СБУ

Прибыв в Харьковскую область с территории РФ, мужчина начал собирать информацию об объектах критической инфраструктуры. Больше всего его интересовали вокзалы, метро и железнодорожные пути. Всю собранную информацию задержанный должен был передать боевикам ЛНР для дальнейшей подготовки терактов и диверсий на территории региона.

СБУ задержала диверсанта из ЛНР. Фото: СБУ

Также во время обыска в квартире задержанного правоохранители нашли ручную осколочную гранату и тротиловую шашку. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности террористической группы или организации).

Как писал «Ракурс», ранее в СБУ заявили, что боевики ЛНР попытались завербовать работника украинского Минюста, отец которого работает в суде, но правоохранителям удалось это предотвратить.


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