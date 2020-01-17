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СБУ обшукує місцевий аеропорт в Запоріжжі. Фото: delo.ua

СБУ прийшла з обшуками в міжнародний аеропорт Запоріжжя

17 січ 2020, 16:46
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Обшуки в міжнародному аеропорту Запоріжжя, що перебуває у комунальній власності міста, здійснюють співробітники Служби безпеки України.

Слідчо-оперативні дії стосуються кримінального провадження, яку відкрили ще в 2015 році проти тодішнього керівництва аеропорту. Про це 17 січня заявив директор департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Валерій Зломинога, повідомляє «Радіо Свобода».

Однак дана справа викликає більш запитань, ніж відповідей, тому що події, про які йдеться в ухвалі про обшук мали місце в 2017 році, а справа порушена ще в 2015 році… Там цілий перелік статей: 191, 364, 366. Однак це мало про що говорить, бо потрібно знати події, що саме інкримінують керівництву, що було на той час, — зазначив він.

Представник мерії додав, що обшук походить в законному руслі без будь-яких порушень чи зловживань з будь-якої сторони. Запевнив, що слідчі дії не вплинули на режим роботи аеропорту й він працює в штатному режимі без затримки рейсів.

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що у голови Державної податкової служби (ДПС) Сергія Верланова здійснювався обшук. Також силовики влаштували слідчі дії у податкових службах низки областей.


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