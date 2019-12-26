НАБУ влаштувало обшуки в Мінінформполітики. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n131332-nabu-vlashtuvalo-obshuky-v-ministerstvi-informaciynoyi-polityky-ukrayiny.html

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Національне антикорупційне бюро України сьогодні проводить обшуки в Міністерстві інформаційної політики України.

Також детективи Бюро обшукують офіс державного підприємства «Захист інформаційного простору», яке підпорядковане міністерству. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження щодо тендера, проведеного в 2018 році на суму 15 млн грн на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN. Про це 26 грудня повідомив державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту Артем Біденко на власній сторінці у Facebook.

За його словами, переможець тендеру компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN.

Міністерству інформаційної політики не має чого приховувати, ми максимально співпрацювали і співпрацюємо зі слідством, аби якомога швидше зафіксувати висновки, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань під час обшуків у спортивному клубі, бенефіціарами якого є колишній президент України Петро Порошенко і екс-нардеп Ігор Кононенко, в роздягальнях закладу виявили приховані камери.