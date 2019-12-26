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Микола Мельник, фото: «Главком»
У КСУ офіційно підтвердили відставку судді Мельникаhttps://racurs.ua/ua/n131331-u-ksu-oficiyno-pidtverdyly-vidstavku-suddi-mykoly-melnyka.htmlРакурс
У Конституційному суді України (КСУ) офіційно підтвердили інформацію про відставку судді Миколи Мельника, яка раніше потрапила до ЗМІ.
У КСУ зазначають, що таке рішення було ухвалене на спеціальному пленарному засіданні 24 грудня у зв’язку з поданням Мельником заяви про відставку. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Мельника суддею КСУ призначила Верховна Рада в березні 2014 року, того ж місяця він склав присягу. Мельник — доктор юридичних наук, професор та заслужений юрист України.
З травня 2012 року Мельник був членом Конституційної Асамблеї. На початку грудня 2013 року він подав заяву про вихід з неї у зв’язку з діями влади, які призвели до початку подій Революції гідності.
Нагадаємо, повідомлення про звільнення Мельника з’явилися 24 грудня. Причини, які спонукали його подати у відставку, наразі не відомі.
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