Збитий Боїнг: прокурорів зі слідчої групи по МН17 звільнено, фото — AllCrimea.net

https://racurs.ua/ua/n131330-prokuroriv-zi-slidchoyi-grupy-po-mn-17-zvilneno-eks-spiker-lucenka.html

Ракурс

Прокурорів, що входили в міжнародну слідчу групу, яка розслідувала збиття рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» у небі над Донбасом, звільнено.

Як повідомила у Фейсбук колишній речник генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, звільнено керівника слідчої групи по МН-17 від України та єдиного прокурора від України.

Цю інформацію Сарган отримала від колег з Нідерландів. Вона також заявила, що із Фредом Вестербеке, головою міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), який особисто прилітав до Києва, генпрокурор Руслан Рябошапка не зустрівся. Розмови з ним вів один із його заступників.

Маємо відкрите бажання з боку керівництва ГПУ «злити» слідство по МН-17, — заявила Сарган.

17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував регулярний рейс МН17, унаслідок чого загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

Міжнародна слідча група встановила, що літак збитий зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака. А вже у 2019 році були оголошені перші підозри. У березні 2020 року у Нідерландах має розпочатися судовий процес над винними у збитті пасажирського літака.

У грудні цього року СБУ оголосила в розшук фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха, якого у вересні обміняли в росіян на українських політв’язнів.