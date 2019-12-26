Сбитый Боинг: прокуроров из следственной группы по МН17 уволили, фото — AllCrimea.net

https://racurs.ua/n131330-prokurorov-so-sledstvennoy-gruppy-po-mn17-uvolili-eks-spiker-lucenko.html

Ракурс

Прокуроров, входивших в международную следственную группу, которая расследовала сбивание рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом, уволили.

Как сообщила в Фейсбук бывший спикер генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единственный прокурор от Украины.

Эту информацию Сарган получила от коллег из Нидерландов. Она также заявила, что с Фредом Вестербеке, председателем международной Совместной следственной группы (JIT), который лично прилетал в Киев, генпрокурор Руслан Рябошапка не ​​встретился. Разговоры с ним вел один из его заместителей.

Есть открытое желание со стороны руководства ГПУ «слить» следствие по МН-17, — заявила Сарган.

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, в результате чего погибли все пассажиры и экипаж (всего 298 человек).

Международная следственная группа установила, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета. А уже в 2019 году были объявлены первые подозрения. В марте 2020 года в Нидерландах должен начаться судебный процесс над виновными в сбивании пассажирского самолета.

В декабре этого года СБУ объявила в розыск фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха, которого в сентябре обменяли у россиян на украинских политзаключенных.