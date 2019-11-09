Зеленский не отреагировал на победу МИД в Гааге по делу «Украина против России», фото — Фейсбук Е.Зеркаль

https://racurs.ua/n129230-zelenskiy-ne-otreagiroval-na-pobedu-mid-v-gaage-po-delu-ukraina-protiv-rossii.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский в течение суток еще не отреагировал на победу команды юристов Министерства иностранных дел Украины в Международном суде ООН в Гааге.

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Вчера суд отклонил возражения россиян по вопросу юрисдикции в отношении двух конвенций и подтвердил полномочия трибунала рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Со времени провозглашения в Гааге прошли сутки, но президент Украины не отреагировал на решение, которое позволяет суду ООН перейти к рассмотрению дела по существу. Зеленский за это время в соцсетях и на официальном сайте объявил о встрече с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма, заседании группы относительно заложников в ОРДЛО, рассказал о подписанном указк «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», но об историческом решении суда в Гааге не сообщил.

МИД Украины считает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма единственным инструментом, который позволяет привлечь к ответственности за финансирование терроризма. Речь идет о жертвах спонсируемого Россией терроризма, включая жертв катастрофы МН17, актов терроризма в Мариуполе, Краматорске, Волновахе.

Конвенция по противодействию расовой дискриминации может помочь суду оценить политику России в Крыму, направленную на запугивание и культурное уничтожение украинцев и крымских татар.