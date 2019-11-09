Зеленський не відреагував на перемогу МЗС у Гаазі в справі «Україна проти Росії», фото — Фейсбук О.Зеркаль

https://racurs.ua/ua/n129230-zelenskyy-ne-vidreaguvav-na-peremogu-mzs-u-gaazi-v-spravi-ukrayina-proty-rosiyi.html

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Президент України Володимир Зеленський впродовж доби не відреагував на перемогу команди юристів Міністерства закордонних справ України у Міжнародному суді ООН в Гаазі.

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Учора суд відхилив заперечення росіян з питання юрисдикції щодо двох конвенцій і підтвердив повноваження трибуналу розглядати справу про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

З часу проголошення рішення в Гаазі минула доба, але президент України не відреагував на рішення, яке дозволяє суду ООН перейти до розгляду справи по суті. Зеленський за цей час у соцмережах та на офіційному сайті оголосив про зустріч із засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма, засідання групи щодо заручників в ОРДЛО, розповів про підписаний указ «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», але про історичне рішення суду в Гаазі не повідомив.

МЗС України вважає Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму єдиним інструментом, який дозволяє притягнути до відповідальності за фінансування тероризму. Йдеться про жертв спонсорованого Росією тероризму, включаючи жертв катастрофи МН17, актів тероризму в Маріуполі, Краматорську, Волновасі.

Щодо Конвенції з протидії расовій дискримінації, то тут суд згодом може дати оцінку політиці Росії в Криму, спрямованій на залякування і культурне знищення українців та кримських татар.