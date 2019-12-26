Поліція встановила підозрюваного у нападі на журналістів під будівлею Апеляційного суду. Фото: qha.com.ua

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Поліцейські встановили підозрюваного у нападі на журналістів, який стався 24 грудня біля Апеляційного суду Києва.

Того дня до правоохоронців звернулися троє журналістів із повідомленнями щодо вчинення стосовно них протиправних дій. Слідчі поліції Києва розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 345−1 (погроза або насильство стосовно журналіста) Кримінального кодексу України. Про це 26 грудня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

Правоохоронці встановили одного з нападників. Зловмисником виявився 29-річний мешканець Київської області. Раніше чоловік вже мав проблеми із законом, оскільки у 2016 році напав із ножем на мешканця столиці. Проект підозри фігуранту вже підготували, документ скерували для погодження в прокуратуру.

Слідчі дії тривають. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх осіб, які вчиняли протиправні дії відносно журналістів, — зазначили у поліції.

Раніше повідомлялося, що голова Національної поліції України Ігор Клименко заявляв, що будь-які прояви агресії чи застосування сили до журналістів — неприпустимі.

Нагадаємо, 24 грудня біля Київського апеляційного суду, де розглядалася апеляція Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, стався напад на журналістів. Від дій невідомих постраждали журналісти Шарій.net, про насилля також заявляли представники видання «Страна.ua» та телеканалу ZIK.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, подію кваліфікували як загрозу і насильство стосовно журналістів.