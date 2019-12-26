Полиция установила подозреваемого в нападении на журналистов под зданием Апелляционного суда. Фото: qha.com.ua

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Полицейские установили подозреваемого в нападении на журналистов, которое произошло 24 декабря возле Апелляционного суда Киева.

В тот день к правоохранителям обратились три журналиста с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. Следователи полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Установлена личность одного из нападавших. Злоумышленником оказался 29-летний житель Киевской области. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом, поскольку в 2016 году напал с ножом на жителя столицы. Проект подозрения фигуранту уже подготовили, документ направили для согласования в прокуратуру.

Следственные действия продолжаются. Усилия правоохранителей направлены на установление всех лиц, которые совершали противоправные действия в отношении журналистов, — отметили в полиции.

Напомним, 24 декабря возле Киевского апелляционного суда, где рассматривалась апелляция Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, произошло нападение на журналистов. От действий неизвестных пострадали журналисты Шарій.net, о насилии также заявляли представители издания «Страна.ua» и телеканала ZIK.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, произошедшее квалифицировали как угрозу и насилие в отношении журналистов.