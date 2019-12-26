Николай Мельник, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n131331-v-ksu-oficialno-podtverdili-otstavku-sudi-nikolaya-melnika.html

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В Конституционном суде Украины (КСУ) официально подтвердили информацию об отставке судьи Николая Мельника, которая ранее попала в СМИ.

В КСУ отмечают, что такое решение было принято на специальном пленарном заседании 24 декабря в связи с представлением Мельником заявления об отставке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мельника судьей КСУ назначила Верховная Рада в марте 2014 года, в том же месяце он принес присягу. Мельник — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины.

С мая 2012 года Мельник был членом Конституционной Ассамблеи. В начале декабря 2013 году он подал заявление о выходе из нее в связи с действиями властей, которые привели к началу событий Революции достоинства.

Напомним, сообщение об увольнении Мельника появились 24 декабря. Причины, побудившие его подать в отставку, пока не известны.