НАБУ устроило обыски в Мининформполитики. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n131332-nabu-ustroilo-obyski-v-ministerstve-informacionnoy-politiki-ukrainy.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины сегодня проводит обыски в Министерстве информационной политики Украины.

Также детективы Бюро обыскивают офис государственного предприятия «Защита информационного пространства», которое подчиняется министерству. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства относительно тендера, проведенного в 2018 году на сумму 15 млн грн на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. Об этом 26 декабря сообщил государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко на своей странице в Facebook.

По его словам, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.

Министерству информационной политики нет чего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы, — говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований во время обысков в спортивном клубе, бенефициарами которого являются бывший президент Украины Петр Порошенко и экс-нардеп Игорь Кононенко, в раздевалках заведения обнаружили скрытые камеры.