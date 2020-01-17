Священик Володимир Гелета. Фото: Еспресо.TV

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Священик УПЦ МП з села Жидичин на Волині Володимир Гелета, який раніше стріляв по людях, скоїв черговий злочин. Цієї ночі «слуга божий» незаконно проник на територію храмового комплексу Свято-Миколаївської церкви. Скориставшись драбиною, він через вікно потрапив до приміщення дзвіниці і спробував винести церковні предмети.

Даний храмовий комплекс перебуває у постійному користуванні релігійної громади Святителя Миколая Чудотворця Православної Церкви України села Жидичин, повідомляє «Чернецтво Волині» у Facebook.

Охорона храму зафіксувала незаконне проникнення священика в дзвіницю і викликала поліцейських. До прибуття правоохоронців священик намагався вибити двері і погрожував охоронцям, використовуючи нецензурну лексику.

Коли священик побачив поліцейських, то вирішив втекти, вистрибнувши з другого поверху дзвіниці. У результаті стрибка священик зламав собі ногу. Поліцейські надали потерпілому першу медичну допомогу до прибуття карети швидкої допомоги.

За фактом незаконного проникнення до храму поліцейськими були складені відповідні протоколи і опитані свідки.

Гелета у лікарні заявив, що зламав ногу у себе вдома.