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В Украине выросли протестные настроения. Фото: 24 канал

Протестные настроения в Украине выросли — соцопрос (ИНФОГРАФИКА)

17 янв 2020, 17:27
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В Украине выросли протестные настроения, по состоянию на декабрь 2019 года в акциях социального протеста готовы участвовать 48% взрослых жителей Украины.

Это на 4% больше, чем в 2018 году. Уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года. Об этом 17 января сообщается в отчете по опросу Киевского международного института социологии.

По информации социологов, протестные настроения в Украине растут в последние два года — до 44% в 2018 году и 48% в 2019 году. Отмечается, что это связано в основном с ростом готовности принять участие в выборах.

В избирательной компании, как форме социального протеста готовы принять участие 34% опрошенных, а собирать подписи с коллективными воззваниями согласились бы 16% респондентов. Еще 11% украинцев готовы митинговать и участвовать в демонстрациях.

В акциях протеста наименьшее желание митинговать у жителей западных областей — не готовы к митингам 61% граждан. В восточных регионах наблюдается высокий уровень готовности к участию в акциях протеста и только 39% не готовы к демонстрациям. В центральных и южных регионах ситуация практически не отличается (не готовы к протестам 46% и 45% соответственно).

Протестные настроения в Украине. Инфографика: kiis.com.ua

Протестные настроения в Украине. Инфографика: kiis.com.ua

Протестные настроения в Украине. Инфографика: kiis.com.ua

Напомним, проведенный в декабре 2019 года опрос показал, что уровень удовлетворенности работой Зеленского вырос с 53% до 62%. С 33% до 25% стало меньше тех, кто недоволен деятельностью Зеленского на посту президента.

Источник: Ракурс


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Протестные настроения в Украине выросли — соцопрос (ИНФОГРАФИКА)

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